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Nach Spanien-Tragödie

Como-Knipser rührt Fans mit emotionaler Geste

Champions League
04.11.2026 22:32
Emotionale Aktion von Nico Paz!
Emotionale Aktion von Nico Paz!(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionaler Moment in der Champions League! Como-Stürmer Nico Paz feierte seinen Treffer gegen Lens (40.) mit einer bewegenden Geste. Der Argentinier holte nämlich ein Leiberl mit Foto des tragisch verstorbenen Teneriffa-Kickers Jesus de Miguel hervor. 

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Das zwischenzeitliche 0:3  war für Heimteam Lens eine weitere bittere Pille gegen furiose Italiener. Allerdings schaffte es Torschütze Nico Paz selbst die ernüchterten französischen Fans kurz zu rühren. Denn der 22-Jährige packte bei seinem Torjubel plötzlich ein Leiberl aus, auf dem ein Bild von Jesus de Miguel zu sehen war und streckte es hoch in den Abendhimmel. 

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Reagierte auch auf Instagram
Der 30-jährige Teneriffa-Stürmer erlitt nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torhüter Kopfverletzungen und einen Herzstillstand. De Miguel starb schließlich am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus der Kanaren-Insel.

Sein tragischer Tod hat die Fußballwelt erschüttert. Auch Paz, der in der Jugend einst selbst bei Teneriffa spielte, zeigte sich geschockt. „Viel Kraft für seine ganze Familie und seine Freunde in diesen schweren Zeiten. Ruhe in Frieden“, schrieb der Argentinier auf Instagram.

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