Como-Knipser rührt Fans mit emotionaler Geste

Das zwischenzeitliche 0:3 war für Heimteam Lens eine weitere bittere Pille gegen furiose Italiener. Allerdings schaffte es Torschütze Nico Paz selbst die ernüchterten französischen Fans kurz zu rühren. Denn der 22-Jährige packte bei seinem Torjubel plötzlich ein Leiberl aus, auf dem ein Bild von Jesus de Miguel zu sehen war und streckte es hoch in den Abendhimmel.