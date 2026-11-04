Prinzessin Kates Mama begeistert in engen Jeans!

Und das ist das Foto! Fast 21 Jahre alte Aufnahmen von Carole Middleton, der Mutter von Prinzessin Kate, zeigen eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen. Nicht nur ihre Gesichtszüge fallen auf, sondern auch dass Mutter und Tochter modetechnisch auf einer Wellenlänge sin. (Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)