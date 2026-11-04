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Foto sorgt für Furore

Prinzessin Kates Mama begeistert in engen Jeans!

Royals
04.11.2026 17:00
Prinzessin Kates Mutter Carole Middleton sorgt gerade mit einem Foto aus dem Jahr 2005 für ...
Prinzessin Kates Mutter Carole Middleton sorgt gerade mit einem Foto aus dem Jahr 2005 für Furore.(Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Foto aus dem Jahr 2005 sorgt derzeit für Aufsehen: Carole Middleton und ihre Tochter Kate sehen sich darauf verblüffend ähnlich. Britischen Medien zufolge gehörte das Bild zu den ersten Aufnahmen, die Prinz Williams spätere Schwiegermutter ins öffentliche Interesse rückten.

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Es ist eines der Bilder, die Royal-Fans richtig lieben!  Das Foto entstand im August 2005 beim „Festival of British Eventing“ im Gatcombe Park, dem Landsitz von Prinzessin Anne. Damals war die Beziehung zwischen Kate und ihrem heutigen Ehemann Prinz William gerade einmal ein Jahr öffentlich bekannt. Damals trugen sowohl die heutige Princess of Wales als auch ihre Mutter lässige Jeans, Stiefel und breite brauen Gürtel.

Und das ist das Foto! Fast 21 Jahre alte Aufnahmen von Carole Middleton, der Mutter von ...
Und das ist das Foto! Fast 21 Jahre alte Aufnahmen von Carole Middleton, der Mutter von Prinzessin Kate, zeigen eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen. Nicht nur ihre Gesichtszüge fallen auf, sondern auch dass Mutter und Tochter modetechnisch auf einer Wellenlänge sin.(Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)

Die Fans von heute sind verblüfft, wie ähnlich sich Mama und Tochter auf dem Foto sehen. 

Mama in tief sitzenden Jeans
Carole Middleton setzte damals auf einen lässigen Look mit beigefarbener Steppweste, einem Wickelpullover mit V-Ausschnitt, tief sitzenden Jeans und einem breiten braunen Gürtel. Dazu kombinierte sie praktische Stiefel.

Auch ihre damals 23-jährige Tochter griff zu Jeans mit braunem Gürtel und hohen Wildlederstiefeln. Eine dunkelbraune Militärjacke und ein türkisfarbener Pullover machten Kates Outfit komplett. Fast wie abgesprochen!

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Fester Bestandteil im Leben des Thronfolgerpaares
Mittlerweile ist Carole Middleton ein fester Bestandteil der Royal Family und der Fels in der Brandung des britischen Thronfolgerpaares William und Kate. Während der Krebsbehandlung der Prinzessin von Wales kümmerte sich Middleton liebevoll um ihre Enkelkinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis und nahm ihrem Schwiegersohn Prinz William so viel Last von den Schultern, wie es ihr nur möglich war. 

Das Foto zeigt Michael und Carole Middleton am 16. November 2010, dem Tag, an dem Prinz William ...
Das Foto zeigt Michael und Carole Middleton am 16. November 2010, dem Tag, an dem Prinz William und ihre Tochter Kate ihre Verlobung bekannt gaben.(Bild: AP/Stefan Rousseau)

Die Britin wurde 1955 in eine Arbeiterfamilie geboren und arbeitete zunächst als Flugbegleiterin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael gründete sie später die Party-Artikel-Firma „Party Pieces“ und machte daraus ein Millionenunternehmen.

Carole Middleton 2011 auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Tochter Kate mit dem britischen Prinzen ...
Carole Middleton 2011 auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Tochter Kate mit dem britischen Prinzen William in der Westminster Abbey.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Mit viel Ehrgeiz und Geschäftssinn schaffte Carole den gesellschaftlichen Aufstieg ihrer Familie. Sie ermöglichte ihren Kindern den Besuch renommierter Privatschulen und legte damit den Grundstein für Kates spätere Bekanntschaft mit Prinz William.

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