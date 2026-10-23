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Noch Probleme in Kiew

Trump verkündet: Starlink-Bremse wieder aufgehoben

Außenpolitik
23.10.2026 06:54
SpaceX-Gründer Elon Musk soll die Starlink-Drosselung wieder aufgehoben haben, wie US-Präsident ...
SpaceX-Gründer Elon Musk soll die Starlink-Drosselung wieder aufgehoben haben, wie US-Präsident Donald Trump sagt.(Bild: AP/Matt Rourke)
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Von krone.at

Der SpaceX-Gründer Elon Musk hat die Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine wieder aufgehoben. Das sagt zumindest US-Präsident Donald Trump. Am Donnerstag meldeten die Ukrainer allerdings noch Probleme mit Starlink.

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Einen Medienbericht, wonach Musk die Drosselung auf Anweisung Trumps aufgehoben hat, wollte der US-Präsident allerdings nicht kommentieren. „Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle“, sagte er in Washington. Wichtig sei, dass Musk die Drosselung des Satelliten-Dienstes Starlink rückgängig gemacht habe.

Der Satelliten-Internetdienst gehört zu Musks Weltraumfirma SpaceX. Das „Wall Street Journal“ hatte zuvor unter Berufung auf Regierungsbeamte berichtet, Trump habe Musk am Mittwoch aufgefordert, die Verlangsamung des für die ukrainischen Streitkräfte elementar wichtigen Satelliteninternets rückgängig zu machen.

Keine Bestätigung aus der Ukraine
Allerdings gab es auch am Donnerstag noch Berichte aus der Ukraine über eine eingeschränkte Funktionsweise. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew, dass die Drosselung aufgehoben wurde, gibt es bisher nicht.

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Vor Trumps jüngsten Äußerungen hatten das Weiße Haus und Musk alle Vorwürfe einer gezielten Drosselung zurückgewiesen – obwohl seit gut einer Woche aus der Ukraine über Probleme mit Starlink berichtet wird. Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte, ukrainische Drohnen würden dadurch sowohl bei der Abwehr russischer Jetdrohnen als auch bei eigenen Angriffen behindert.

Die Spannungen zwischen Selenskyj und Trump hatten zuletzt deutlich zugenommen. Spekuliert wurde deshalb, die Drosselung könnte vom Weißen Haus veranlasst worden sein.

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