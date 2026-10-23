Trump verkündet: Starlink-Bremse wieder aufgehoben

Einen Medienbericht, wonach Musk die Drosselung auf Anweisung Trumps aufgehoben hat, wollte der US-Präsident allerdings nicht kommentieren. „Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle“, sagte er in Washington. Wichtig sei, dass Musk die Drosselung des Satelliten-Dienstes Starlink rückgängig gemacht habe.