Österreich hinkt beim Glasfaser-Ausbau hinterher

Arnoldner fordert einen Tiefbauatlas, die Mitverlegung von Glasfaser, mehr Leerverrohrungen und innovative Verlegemethoden. Man könnte Glasfaser etwa auch von Strommast zu Strommast „mitlaufen“ lassen. „Wir sind Schlusslicht in Europa, aber die Politik tut nichts“, kritisiert Arnoldner, der Telekomminister Andreas Babler in dem Feld für „ambitionslos“ hält. Es sei ein „Armutszeugnis“. Die EU gibt den Ländern bestimmte Reformen im Telekomsektor vor, Österreich setze aber nur das mindeste um.