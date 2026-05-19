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A1-Vorstand kritisiert

Österreich hinkt beim Glasfaser-Ausbau hinterher

Wirtschaft
19.05.2026 05:00
Zu wenige Haushalte sind angeschlossen.
Zu wenige Haushalte sind angeschlossen.(Bild: Kelag)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Österreich hinkt beim Glasfaser-Ausbau hinterher. Nur weniger als 30 Prozent der Haushalte dürften einen Anschluss haben. Telekom-Vorstand Thomas Arnoldner kritisiert die Regierung: Die Ausbaukosten seien viel zu hoch. Die nun geplante Telekom-Reform setze nur das Mindeste um.

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Mehr als zwei Milliarden Euro Breitbandförderung hat die Regierung bereits ausgezahlt. Trotzdem ist Österreich im internationalen Vergleich weit hinten. Weniger als 30 Prozent der Bevölkerung dürften einen Anschluss haben, schätzt A1-Vorstand Thomas Arnoldner. Damit sind wir weit von „Vorzeige-Ländern“ wie Spanien, Portugal, Frankreich oder Schweden entfernt, die 80 bis fast 100 Prozent Abdeckung haben.

Hohe Ausbaukosten im Vergleich
Das Problem sind vor allem die hohen Ausbaukosten, die Investoren abschrecken. Um einen Haushalt ans Glasfasernetz zu bekommen, muss ein Investor über 2000 Euro in die Hand nehmen, laut Studien betragen die Kosten in anderen Ländern wie Spanien oder Portugal sogar nur ein Zehntel davon.

Zitat Icon

„Ein Armutszeugnis, dass wir europaweit so weit im Hintertreffen sind.“

Thomas Arnoldner, A1

Bild: Mario Urbantschitsch

Arnoldner fordert einen Tiefbauatlas, die Mitverlegung von Glasfaser, mehr Leerverrohrungen und innovative Verlegemethoden. Man könnte Glasfaser etwa auch von Strommast zu Strommast „mitlaufen“ lassen. „Wir sind Schlusslicht in Europa, aber die Politik tut nichts“, kritisiert Arnoldner, der Telekomminister Andreas Babler in dem Feld für „ambitionslos“ hält. Es sei ein „Armutszeugnis“. Die EU gibt den Ländern bestimmte Reformen im Telekomsektor vor, Österreich setze aber nur das mindeste um.

Teure Verlegung in entlegenen Gegenden
Das Problem sei auch die Art des Ausbaus. Die Rahmenbedingungen in Österreich halten private Investoren davon ab, in Österreich beim Glasfaserausbau Tempo zu machen. Viel passiere in großen Ballungsräumen mit ohnehin guter Abdeckung sowie in sehr entlegenen ländlichen Regionen, die gefördert werden. Hier ist Breitband zum Teil kaum wirtschaftlich.  In jenen Gebieten, wo private Investoren gefragt werden, fehlt es hingegen.

Lesen Sie auch:
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Arnoldner warnt vor einem neuen „Russisches-Gas-Moment“, sollte Österreich bei der kritischen Infrastruktur zu lange warten, um dann überrascht zu sein.

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