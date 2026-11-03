12 Jahre mit abgelaufenem Führerschein unterwegs

Eigentlich sollte man diesem Lenker den Führerschein wieder ausstellen, werden einige meinen. War er doch offenbar über Jahre völlig unauffällig und ohne Unfall unterwegs gewesen. Doch nun geriet er in Laakirchen (OÖ) in eine Kontrolle und sein abgelaufener Schein wurde eingezogen.
Am Dienstagnachmittag wurde der 45-Jährige aus dem Bezirk Gmunden angehalten, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 16.10 Uhr im Stadtgebiet von Laakirchen stellten die Beamten fest, dass bei dem Lenker der Führerschein bereits im Jahr 2014 abgelaufen war.
Weiterfahrt untersagt
Der Lenker gab auch unumwunden zu, dass er seit mehreren Jahren mit diesem Führerschein unterwegs sei. Die ungültige Lenkberechtigung wurde dem Lenker abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.
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