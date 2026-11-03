Heiße Debatte rund ums „Reifengrab“ von Ohlsdorf

Gäste auch aus Nachbargemeinden

Das Interesse an „Ein Ort am Wort – Red’ma drüber“ war enorm. Auch aus Desselbrunn, Laakirchen oder Pinsdorf strömten die Gäste in den Saal. „Selbstverständlich ist es bei uns im Ort ein großes Thema. Sehr viele Pinsdorfer wollen wissen, was im Nachbarort passiert. Aus meiner Sicht ist das Zuschütten nicht die beste Lösung“, verfolgte Jürgen Berchtaler, der rote Bürgermeister von Pinsdorf, gespannt die Debatte. Seine Meinung teilten fast alle im Saal.