Europas Prügelknabe wartet auf LASK und Kühbauer

„Slovan ist ein Gegner auf Augenhöhe. Wir werden alles daran setzen, um sie zu schlagen!“ Punkt. Basta. Dieses Versprechen von Didi Kühbauer klingt vor dem heutigen Duell mit Slovan Bratislava wie eine Kampfansage. Nicht nur an die Slowaken, sondern an all jene, die den LASK in der Champions League weiterhin bloß als Außenseiter sehen.