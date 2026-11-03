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Europas Prügelknabe wartet auf LASK und Kühbauer

Sport
03.11.2026 12:30
Setzt Saša Kalajdžić gegen Slovan Bratislava wieder zum Basketball-Torjubel an?
Setzt Saša Kalajdžić gegen Slovan Bratislava wieder zum Basketball-Torjubel an?(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Das heutige Heimspiel in der Champions League gegen Slovan Bratislava eröffnet dem LASK sportlich eine absolute Mega-Chance: Nach dem Überraschungs-Sieg bei Sporting Lissabon könnte man mit einem weiteren Dreier über die bisher punktlosen Slowaken von der Zwischenrunde träumen. 

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„Slovan ist ein Gegner auf Augenhöhe. Wir werden alles daran setzen, um sie zu schlagen!“ Punkt. Basta. Dieses Versprechen von Didi Kühbauer klingt vor dem heutigen Duell mit Slovan Bratislava wie eine Kampfansage. Nicht nur an die Slowaken, sondern an all jene, die den LASK in der Champions League weiterhin bloß als Außenseiter sehen.

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