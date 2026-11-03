Europas Prügelknabe wartet auf LASK und Kühbauer

Das heutige Heimspiel in der Champions League gegen Slovan Bratislava eröffnet dem LASK sportlich eine absolute Mega-Chance: Nach dem Überraschungs-Sieg bei Sporting Lissabon könnte man mit einem weiteren Dreier über die bisher punktlosen Slowaken von der Zwischenrunde träumen.
„Slovan ist ein Gegner auf Augenhöhe. Wir werden alles daran setzen, um sie zu schlagen!“ Punkt. Basta. Dieses Versprechen von Didi Kühbauer klingt vor dem heutigen Duell mit Slovan Bratislava wie eine Kampfansage. Nicht nur an die Slowaken, sondern an all jene, die den LASK in der Champions League weiterhin bloß als Außenseiter sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.