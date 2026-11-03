Horvath: „Wahnsinn, dass ich das sagen muss“

LASK-Kapitän Sascha Horvath hat bei allem Jubel über den klaren 4:0-Sieg in der Champions League gegen Slovan Bratislava auch ein kleines Manko gefunden. Wenngleich an diesem Abend mit einem breiten Grisen im Gesicht.
„Es ist eigentlich schon ein Wahnsinn, dass ich das nach einem 4:0-Sieg in der Champions League sagen muss“, grinst Horvath nach dem Match bei Sky Sport Austria. Was der LASK-Kapitän genau meint? Die Chancenverwertung der Linzer: „Wir hätten aus unseren Chancen sicher mehr Tore machen müssen.“
Kritik jedenfall auf hohem Niveau, immerhin haben die Linzer einen klaren Sieg in der Königsklasse eingefahren und damit nun sechs Punkte auf dem Konto. „Wir haben uns für einen starken Auftritt belohnt. Großes Lob an unsere Innenverteidigung – das war heute eine unglaubliche Leistung“, so Horvath.
Auch Doppeltorschütze zufrieden
Das Spiel habe gezeigt, so der ÖFB-Teamspieler, was „in diesem Team steckt“. Dabei habe auch die Unterstützung der Fans geholfen: „Wir waren von Anfang an da und man hat auch die unglaubliche Stimmung im Stadion gespürt – das war richtig geile Stimmung.“
Auch Doppeltorschütze Kasper Jörgensen war zufrieden mit der Leistung des Teams: „Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut. Nach dem 4:0 gab es dann ein paar Fehler. Wir hätten mehr Tore machen müssen. Aber es war ein guter Auftritt, wir können zufrieden sein.“
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