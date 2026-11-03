Horvath: „Wahnsinn, dass ich das sagen muss“

Auch Doppeltorschütze Kasper Jörgensen war zufrieden mit der Leistung des Teams: „Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut. Nach dem 4:0 gab es dann ein paar Fehler. Wir hätten mehr Tore machen müssen. Aber es war ein guter Auftritt, wir können zufrieden sein.“