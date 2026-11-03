Diese LASK-Elf schickt Didi Kühbauer auf den Platz

Kurz vor Beginn des Champions-League-Duells gegen Slovan Bratislava (ab 21 Uhr – hier im Sportkrone.at-Liveticker) steht die Startelf von LASK-Trainer Dietmar Kühbauer jetzt fest.
Hier die Aufstellung des LASK:
Insgesamt gibt es drei Wechsel in der LASK-Startelf gegenüber dem Sieg gegen Sporting (3:2). Kühbauer verzichtet gegen Bratislava auf Christoph Lang, Sasa Kalajdzic und Krystof Danek. Dafür rücken Melayro Bogarde, Moses Usor und Samuel Adeniran in die Startelf.
Slovan bisher noch ohne Punkt
Slovan Bratislava – mit Kevin Wimmer in der Startelf – gastiert am Dienstag (21.00 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) als „Gegner auf Augenhöhe“ in Linz, wie Kühbauer anmerkte.
Mit einem Dreier würde der LASK die Chance auf eine Top-24-Platzierung weiter erhöhen. Der slowakische Meister reist als Schlusslicht der Tabelle an und konnte in seinen bisher elf Champions-League-Partien noch keinen Punkt holen.
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