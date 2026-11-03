Workshops vermitteln Schülern die „Hausordnung“

Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vorurteile

Dabei sollen Kinder und Jugendliche mit den 13 in der Hausordnung verankerten Regeln – zu Würde, Gleichberechtigung, Respekt, etc. – vertraut gemacht werden. Für Kinder der fünften bis achten Schulstufe bietet das JugendService OÖ den Workshop „Du wirkst. Immer.“ an. Dabei wird die Frage behandelt, wie eine Gemeinschaft entsteht, in der sich unterschiedliche Menschen zugehörig fühlen – Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vorurteile und die Bedeutung gemeinsamer Regeln und Werte.