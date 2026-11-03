Workshops vermitteln Schülern die „Hausordnung“

Seit neun Monaten ist die „OÖ. Hausordnung“ in Kraft: 13 Regeln, die vor allem Zugewanderten „unsere“ Werte vermitteln sollen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Schulen. Mithilfe von Lernbegleitmaterialien fließt das Regelwerk in den Unterricht ein, jetzt gibt es auch Workshops für Kinder und Jugendliche.
„Die Grundlagen für ein respektvolles und gelingendes Zusammenleben müssen bereits in jungen Jahren vermittelt werden“, findet Soziallandesrat Christian Dörfel. Daher setzt sein politisches Prestigeprojekt, die „OÖ. Hausordnung“, in der Schule an. Neben Lernbegleitmaterialien, die Schülern das darin geschnürte Wertekorsett im Regelunterricht näherbringen sollen, gibt es nun auch Workshops für unterschiedliche Altersgruppen.
Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vorurteile
Dabei sollen Kinder und Jugendliche mit den 13 in der Hausordnung verankerten Regeln – zu Würde, Gleichberechtigung, Respekt, etc. – vertraut gemacht werden. Für Kinder der fünften bis achten Schulstufe bietet das JugendService OÖ den Workshop „Du wirkst. Immer.“ an. Dabei wird die Frage behandelt, wie eine Gemeinschaft entsteht, in der sich unterschiedliche Menschen zugehörig fühlen – Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vorurteile und die Bedeutung gemeinsamer Regeln und Werte.
An Jugendliche der Schulstufen neun bis zwölf richtet sich der Workshop „Ehrenkodex fürs Leben“. Dabei stehen eigene Denkmuster, der Einfluss von Sprache, der Umgang mit Vorurteilen und die Frage, wie Konflikte konstruktiv bearbeitet werden können, im Vordergrund.
Interaktive Übungen
„In interaktiven Übungen setzen sich Jugendliche spielerisch und reflektiert mit ihren eigenen Denkmustern, Vorurteilen und den Schubladen im Kopf auseinander. Sie lernen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und besser zu verstehen, wie Missverständnisse und Konflikte entstehen können“, sagt Trainerin Sherin Hozaien.
Zum Start gibt es für Schulen eine Gratis-Aktion: Die ersten 50 gebuchten Workshops sind kostenlos. Infos: www.jugendservice.at/workshops
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