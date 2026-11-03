Gesteck für Ehrenbürger auf Hitlergrab in Leonding

Ein Gesteck am aufgelassenen Hitler-Grab im Pfarrfriedhof Leonding sorgte bei Besuchern rund um Allerheiligen für Kopfschütteln und Empörung. Denn auf den beiden daran angebrachten Schleifen prangte der Aufdruck „Dem Ehrenbürger“ und „Stadt Leonding“. Wer hinter der Aktion steckt, ist unklar.
Mehr als 100 Jahre lang hatten auf dem Pfarrfriedhof in Leonding die sterblichen Überreste von Alois (gestorben 1903) und Klara Hitler (gestorben 1907) geruht. Da die Grabstätte immer wieder von Ewiggestrigen und Neonazis für braune Propaganda missbraucht worden war, musste sie 2012 aufgelassen werden. Seit damals war der Platz nicht neu vergeben worden, nur eine Rasenfläche ist zu sehen.
Täter waren gut informiert
Unbekannte, die offenbar noch ganz genau wissen, wo das Hitler-Grab lag, setzten dort rund um Allerheiligen nun ein bedenkliches Zeichen. Sie platzierten dort ein Gesteck, auf dem die Stadt Leonding „dem Ehrenbürger“ gedachte.
Stadt reagierte rasch
Nach Beschwerden ist der Blumenkranz samt Schleifen und eine ebenfalls aufgestellte Trauerkerze von Stadtmitarbeitern rasch wieder von dort entfernt worden.
„Ich distanziere mich im Namen der Stadt Leonding mit aller Entschiedenheit von dieser schäbigen und zutiefst verachtenswerten Provokation. Für jede Form der Verherrlichung oder Verharmlosung des Nationalsozialismus darf es keinen Platz geben“, stellt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek klar.
Wer diese „Ehrenbürger-Aktion“ ausgeheckt hat, ist unklar. Robert Eiter, Sprecher des Netzwerks gegen Rechtsextremismus, fordert, dass das Landesamt für Staatsschutz sich dieses Falls nun annimmt.
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