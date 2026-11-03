Gesteck für Ehrenbürger auf Hitlergrab in Leonding

Stadt reagierte rasch

Nach Beschwerden ist der Blumenkranz samt Schleifen und eine ebenfalls aufgestellte Trauerkerze von Stadtmitarbeitern rasch wieder von dort entfernt worden.

„Ich distanziere mich im Namen der Stadt Leonding mit aller Entschiedenheit von dieser schäbigen und zutiefst verachtenswerten Provokation. Für jede Form der Verherrlichung oder Verharmlosung des Nationalsozialismus darf es keinen Platz geben“, stellt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek klar.