Feuerwehr musste Kind aus Kratzbaum befreien

Mit Teddybär und Schraubenzieher rückte die Feuerwehr in Waldhausen im Strudengau (OÖ) aus. Diese ungewöhnliche Kombination war nötig, damit ein Einsatz gut über die Bühne ging. Hatte sich doch ein Kind in einem Kratzbaum verfangen, musste beruhigt und geborgen werden.
„Person in misslicher Lage“, lautete die Alarmierung für die Feuerwehr in Waldhausen im Strudengau. „Ein kleiner Junge war so ungünstig in einem Kratzbaum hängen geblieben, dass nur mehr der Kopf herausschaute“, berichteten die Florianijünger, die zum Einsatz auch einen Teddybären mitnahmen.
Unversehrt geborgen
Der kleine Stoffbär tat seine Pflicht, beruhigte den eingeklemmten Buben, während die Helfer den Kratzbaum fachmännisch zerlegten. Das ging rasch und das Kind konnte unversehrt geborgen werden. Nach kaum einer Dreiviertelstunde war der Einsatz vorbei.
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