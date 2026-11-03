Wegen Gasalarm auch Therme und Kirche evakuiert

Nach zwei Stunden war der Spuk vorbei

Diese ergaben, dass sich dort zum Glück kein Gas ausgebreitet hatte und kurz vor Mittag konnte der Alarm aufgehoben und der Einsatz beendet werden. Inzwischen war auch die Gasleitung repariert. In der Stadt dauerte es eine Weile, bis sich die Staus, die durch Sperren verursacht worden waren, aufgelöst hatten.