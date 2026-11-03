Betreuung der Kleinsten bleibt Achillesferse in OÖ

Nur 31 Gemeinden top

Demnach erzielten hier nur 31 Gemeinden die Bestnote 1A, 141 wurden mit A bewertet, 75 mit B sowie insgesamt 32 mit C und D. Allerdings – und das gilt für die gesamte Publikation: Nur 279 der 438 Gemeinden in OÖ beteiligten sich an der Erhebung, 159 Kommunen (36 Prozent) gaben keine Daten heraus. Laut Büro der für die KBB zuständigen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) sei die AK-Studie daher „nicht repräsentativ“. Aussagekräftig sei einzig die im Mai von Haberlander präsentierte Kindertagesheimstatistik 2025/26, deren Befund in Sachen Betreuungsangebot deutlich positiver ausfällt.