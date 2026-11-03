Baufirma mit 50 Mitarbeitern rutscht in Insolvenz

Über die Lachinger GmbH aus Oberhofen am Irrsee wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen ist laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 im Baugewerbe tätig, etwa mit Verputzarbeiten, dem Verlegen von Estrichen, sowie mit Beton- und Asphaltierungsarbeiten. Spezialisiert ist der Betrieb auf Fenster.