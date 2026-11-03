Baufirma mit 50 Mitarbeitern rutscht in Insolvenz

Die Baufirma Lachinger aus Oberhofen am Irrsee (OÖ) ist insolvent. Wegen Umsatzeinbrüchen im privaten Hausbau, erhöhten Zinsen und der allgemeinen Teuerung haben sich in Summe 3,8 Millionen Euro Schulden angesammelt, berichtet der KSV1870. 50 Beschäftigte sind betroffen.
Über die Lachinger GmbH aus Oberhofen am Irrsee wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen ist laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 im Baugewerbe tätig, etwa mit Verputzarbeiten, dem Verlegen von Estrichen, sowie mit Beton- und Asphaltierungsarbeiten. Spezialisiert ist der Betrieb auf Fenster.
Nun ist das Unternehmen mit 50 Beschäftigten pleite. Als Gründe werden im Insolvenzantrag Umsatzeinbrüche vor allem im privaten Hausbau genannt, ebenso wie erhöhte Zinsen und die allgemeine Teuerung. Die Passiva belaufen sich auf 3,8 Millionen Euro.
Umstrukturierungen sind geplant
„Der Insolvenzverwalter wird prüfen, ob und in welchem Umfang eine Fortführung des Unternehmens möglich ist“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870 Linz. „Es ist geplant, Umstrukturierungen und Kostenanpassungen vorzunehmen.“
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