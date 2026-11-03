Dieses Gastro-Trio eröffnet neues Herzensprojekt

Manchmal braucht es Jahre der Erfahrung, manchmal nur eine gute Idee. Im Fall des neuen Lokals „Vierundachtzig“ in Asten kam beides zusammen. Hinter dem Projekt stehen die Zwillingsbrüder Harald und Reinhold Heindl sowie ihre langjährige Weggefährtin Rosi Lettner. Die Drei verbindet nicht nur eine lange Freundschaft und ihre Leidenschaft für die Gastronomie, sondern auch ein kurioser Zufall: Alle drei wurden innerhalb von nur drei Wochen im Jahr 1984 geboren.