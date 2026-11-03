Dieses Gastro-Trio eröffnet neues Herzensprojekt

Am Astener Marktplatz sorgt eine Neueröffnung für Gesprächsstoff. Nicht nur das kulinarische Angebot macht neugierig, sondern auch die besondere Geschichte jener drei Menschen, die das Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt haben.
Manchmal braucht es Jahre der Erfahrung, manchmal nur eine gute Idee. Im Fall des neuen Lokals „Vierundachtzig“ in Asten kam beides zusammen. Hinter dem Projekt stehen die Zwillingsbrüder Harald und Reinhold Heindl sowie ihre langjährige Weggefährtin Rosi Lettner. Die Drei verbindet nicht nur eine lange Freundschaft und ihre Leidenschaft für die Gastronomie, sondern auch ein kurioser Zufall: Alle drei wurden innerhalb von nur drei Wochen im Jahr 1984 geboren.
Am Abend eine Weinbar
Genau deshalb trägt das neue Lokal auch seinen Namen. Die offizielle Eröffnung findet am Montag, 9. November, statt. Auf der Karte stehen Frühstücksangebote, warme Mittagsgerichte, Antipasti und kleine Snacks. Abends verwandelt sich das Lokal dann in eine Weinbar für Genießer.
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