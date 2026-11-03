Persönliche Schicksale und globale Fragen

Das Festival wird mit „Nomad Shadow“ (heute, 18.30 Uhr, Moviemento) von Eimi Imanishi eröffnet. Im Mittelpunkt steht eine junge Sahrawi, die nach ihrer Abschiebung aus Spanien in ihre Heimat in der Westsahara zurückkehrt. Der Film erzählt von den Auswirkungen des Kolonialismus und der Vertreibung.