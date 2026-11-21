Luxuriöser Schmuck, farbige Edelsteine

Paolo Bulgari trat 1960 in den Familienbetrieb ein und übernahm 1984 den Vorsitz des Verwaltungsrats. Gemeinsam mit seinem Bruder Nicola prägte er den internationalen Aufstieg der Marke, die für luxuriösen Schmuck, farbige Edelsteine und ihren unverwechselbaren Stil bekannt ist.