Der italienische Unternehmer und Juwelier Paolo Bulgari ist im Alter von 89 Jahren gestorben.
„Mit ihm verlieren wir einer der größten Juwelier unserer Zeit“, schrieb seine Familie, die über das Ableben informierte.
Paolo Bulgari gehörte zur Familie des 1884 in Rom gegründeten Schmuckunternehmens Bulgari. Sein Großvater Sotirio Bulgari, ein aus Griechenland stammender Silberschmied, hatte das Unternehmen gegründet.
Hier ist ein das offizielle Statement zu sehen:
Luxuriöser Schmuck, farbige Edelsteine
Paolo Bulgari trat 1960 in den Familienbetrieb ein und übernahm 1984 den Vorsitz des Verwaltungsrats. Gemeinsam mit seinem Bruder Nicola prägte er den internationalen Aufstieg der Marke, die für luxuriösen Schmuck, farbige Edelsteine und ihren unverwechselbaren Stil bekannt ist.
2011 verkaufte die Familie ihre Mehrheitsbeteiligung an den französischen Luxusgüterkonzern LVMH. Der Unternehmenswert der Transaktion lag bei rund 3,7 Milliarden Euro. Bulgari gehört seither zu einem der weltweit größten Luxusgüterunternehmen und zu den bedeutenden Marken innerhalb des LVMH-Konzerns.
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