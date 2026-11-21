Der Bezirk Mattersburg hat sich nach Pandemie spürbar erholt und blickt mit starken Zukunftsprojekten jetzt weiter nach vorne.
Wie viele andere Tourismusregionen ist auch der Bezirk Mattersburg von der Pandemie stark getroffen worden, die Nächtigungen gingen im ersten Coronajahr um ein Drittel zurück. Inzwischen hat sich die Region davon wieder deutlich erholt. 133.380 Nächtigungen konnte man im Vorjahr zählen, für die Verantwortlichen ein Zeichen, dass man sich auf diesem Niveau einpendelt.
Vom Genusswandertag bis zum Landessportzentrum
Möglich mache dies mehrere Initiativen von Land Tourismus Burgenland und Gemeinden, welche Gäste anlocken sollen, darunter der Genusswandertag rund um den Kogelberg und die Genussrallye der DAC-Region Rosalia-Winzer. Auch der Bau des Landessportzentrums inklusive eines zusätzlichen Hotels in Mattersburg und die Schaffung eines Naturparkzentrums in Rohrbach zählen dazu. Rad- und Wanderwege wurden ebenfalls ausgebaut.
Wir verbinden Naturverbundenheit mit moderner Infrastruktur. „Damit machen wir den Bezirk fit für die Zukunft und schaffen Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung für die Region“, so SPÖ-Bezirksvorsitzender Thomas Hoffmann.
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