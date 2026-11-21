Wie viele andere Tourismusregionen ist auch der Bezirk Mattersburg von der Pandemie stark getroffen worden, die Nächtigungen gingen im ersten Coronajahr um ein Drittel zurück. Inzwischen hat sich die Region davon wieder deutlich erholt. 133.380 Nächtigungen konnte man im Vorjahr zählen, für die Verantwortlichen ein Zeichen, dass man sich auf diesem Niveau einpendelt.