Kultusfreiheit statt Religionsfreiheit

Zwar seien viele zerstörte christliche Dörfer wiederaufgebaut worden, doch das Vertrauen in die Nachbarschaft ist tief erschüttert. Warda erinnert daran, dass 2014 oft nicht IS-Kämpfer, sondern muslimische Nachbarn die Häuser der Geflohenen plünderten. Zudem zementiert die irakische Verfassung den Status von Minderheiten als Bürger zweiter Klasse. Sie basiert auf der Scharia. „Es gibt im Irak zwar Kultusfreiheit, wir dürfen unsere Gottesdienste feiern“, erklärt Warda. „Aber es gibt keine Religionsfreiheit.“ Ein Übertritt vom Islam zum Christentum bleibt rechtlich ausgeschlossen.