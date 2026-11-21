Christenverfolgung
Überleben zwischen Scharia und Wirtschaftskrise
Global bekommt das Thema „Christenverfolgung“ wenig Aufmerksamkeit. Mit der Initiative „Red Week“ versucht die Organisation „Kirche in Not“ Bewusstsein zu schaffen. Zwölf Jahre nach dem IS-Terror kämpfen zum Beispiel Iraks verbliebene Christen gegen Abwanderung und Perspektivlosigkeit. In Wien erklärt Erzbischof Bashar Warda, warum sein Volk zwar Gottesdienste feiern darf, aber keine Religionsfreiheit geniesst – und wie eigene Schulen und Spitäler zum Überlebensanker werden.
Von den einst 1,5 Millionen Christen im Irak sind heute weniger als 250 000 geblieben. Dennoch ist Bashar Warda, chaldäisch-katholischer Erzbischof von Erbil, nicht nach Wien gekommen, um nur eine Verlustbilanz zu ziehen. „Wir haben die Zeit der akuten Verfolgung überstanden“, sagt er. „Doch heute geht es darum, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben, damit sie nicht nur überleben, sondern auch aufblühen können.“
Zwölf Jahre nach dem Einmarsch der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in die Ninive-Ebene, als binnen 48 Stunden 75 000 geflohene Christen in Wardas Diözese Zuflucht suchten, haben sich die Fronten verschoben. Der offene Terror ist gewichen, geblieben ist ein zäher Alltag in einem Land, das laut Warda im Zustand von „weder Krieg noch Frieden“ verharrt. Im Rahmen der Solidaritätswoche „Red Week“ des Hilfswerks „Kirche in Not“ – bei der österreichweit über 400 Kirchen, Klöster wie das Stift Klosterneuburg und das Bundespräsidialamt rot beleuchtet werden – zeichnet der Erzbischof ein nüchternes Bild.
Kultusfreiheit statt Religionsfreiheit
Zwar seien viele zerstörte christliche Dörfer wiederaufgebaut worden, doch das Vertrauen in die Nachbarschaft ist tief erschüttert. Warda erinnert daran, dass 2014 oft nicht IS-Kämpfer, sondern muslimische Nachbarn die Häuser der Geflohenen plünderten. Zudem zementiert die irakische Verfassung den Status von Minderheiten als Bürger zweiter Klasse. Sie basiert auf der Scharia. „Es gibt im Irak zwar Kultusfreiheit, wir dürfen unsere Gottesdienste feiern“, erklärt Warda. „Aber es gibt keine Religionsfreiheit.“ Ein Übertritt vom Islam zum Christentum bleibt rechtlich ausgeschlossen.
Hinzu kommen wirtschaftliche Nöte und regionale Konflikte. Auch die jüngsten militärischen Eskalationen rund um den Iran gingen an der kurdischen Autonomieregion, in der Erbil liegt, nicht spurlos vorüber. Drohnenangriffe trafen etwa ein Kloster und eine Wohnsiedlung für junge Paare im christlichen Viertel Ankawa. Gleichzeitig lähmt ein Haushaltsstreit zwischen Bagdad und Erbil die Wirtschaft: Staatsangestellte erhalten oft nur zehn von zwölf Monatsgehältern, was die Kaufkraft einbrechen lässt.
Bildung als Anker gegen die Abwanderung
Für die christliche Minderheit, der oft die politische Lobby fehlt, wird die Jobsuche zum grössten Abwanderungsgrund. Die Kirche versucht gegenzusteuern, indem sie dort investiert, wo der Staat schwächelt: in Bildung und Gesundheit. Rund 850 sichere Arbeitsplätze bietet allein die Erzdiözese Erbil in ihren Schulen, Spitälern und einer Universität. Diese Einrichtungen geniessen über Religionsgrenzen hinweg einen exzellenten Ruf und werden auch von Muslimen geschätzt.
Dass die Verfolgung von Christen kein rein irakisches Phänomen ist, belegt der ebenfalls in Wien vorgestellte Bericht „Christen in Bedrängnis“ von „Kirche in Not“. Weltweit sind laut dem Hilfswerk rund 400 Millionen Christen Diskriminierung oder Gewalt ausgesetzt – sei es durch islamistische Milizen in Mosambik, autoritäre Regime wie in Nicaragua oder religiösen Nationalismus in Indien. Für Erzbischof Warda bleibt im Irak vor allem eine Hoffnung: dass Bildung und eigene Institutionen jene Stabilität schaffen, die die Politik bisher schuldig bleib
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