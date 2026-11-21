Die „Tirol Kollektion“ wird in Vietnam, China oder Portugal hergestellt! Schon vor zehn Jahren war diese plötzliche Erkenntnis rund um den damaligen Tirol Shop in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße ein Aufreger – samt folgender FPÖ-Anfrage im Landtag. Nun erweitert der Shop „Moments Tirol“ am Franziskanerplatz das Angebot – und er soll nach wie vor das „Lebensgefühl im Herz der Alpen“ vermitteln, wie es heißt.