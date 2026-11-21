An der Fassade des neuen Tirol Shops „Moments“ in der Innsbrucker Innenstadt prangt das Tirol-Logo – doch das Herz der Alpen steht nicht überall drauf, wenn man etwa Kleidungsstücke genauer unter die Lupe nimmt. Die „Krone“ hakte bei der zuständigen Holding nach.
Die „Tirol Kollektion“ wird in Vietnam, China oder Portugal hergestellt! Schon vor zehn Jahren war diese plötzliche Erkenntnis rund um den damaligen Tirol Shop in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße ein Aufreger – samt folgender FPÖ-Anfrage im Landtag. Nun erweitert der Shop „Moments Tirol“ am Franziskanerplatz das Angebot – und er soll nach wie vor das „Lebensgefühl im Herz der Alpen“ vermitteln, wie es heißt.
„Krone“ konfrontierte zuständige Holding
Wenn dann ein kritischer Geist auf einem Fleecejacke auf „Made in China“ stößt, stellen sich heute erneut Fragen. Hat sich seit dem Jahr 2016 etwas Positives getan? Die „Krone“ konfrontierte die Lebensraum Tirol Holding mit den wichtigsten Punkten.
Bei komplexer Bekleidung wie T-Shirts oder Funktionsware fehlen in Österreich die nötigen Produktionsbetriebe, Rohstoffe und Vorstufen.
Lebensraum Tirol Holding
Schwerpunkt verlagert sich
Die Tirol Shop Vertriebs GmbH ist eine Tochter der Lebensraum Tirol Holding und beschäftigt aktuell zehn Mitarbeiter in Tirol. Seit 25 Jahren bietet sie Produkte an, die an Tirol erinnern und Identifikation mit der Marke stiften. Seit 2026 erweitert der Standort „Moments Tirol“ am Innsbrucker Franziskanerplatz dieses Konzept.
Mit der Neueröffnung hat sich auch das Sortiment etwas gewandelt. Der Schwerpunkt verlagert sich weg vom reinen – oftmals aus dem Ausland stammenden – Textilsortiment hin zu Produkten und Arbeitsschritten, bei denen es in Tirol nach wie vor echte Hersteller und Handwerksbetriebe gibt, denen man eine Bühne bietet.
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