Rafael Nadal wird ein Königlicher auf höchster Ebene: Die spanische Tennis-Ikone gehört nun dem Vorstand von Real Madrid an. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste wurde auf der außerordentlichen Generalversammlung mit 99,5 Prozent der Stimmen gewählt. „Es ist eine unermessliche Verantwortung, die ich übernehme, um zu lernen und meinen Beitrag zu leisten. Es ist eine riesige Freude und eine riesige Genugtuung“, sagte der 40-jährige Nadal, der bereits Ehrenmitglied war.
„Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass heute ein ganz besonderer Tag für unseren Verein ist – und persönlich auch für mich als Präsident von Real Madrid“, sagte Real-Präsident Florentino Pérez: „Sein Name ist bereits Teil der weltweiten Sportgeschichte. Er hat etwas erreicht, was nur sehr wenigen gelingt: eine Legende zu werden, die in allen Teilen der Welt bewundert und respektiert wird.“
Perez gab zudem einen Rekordumsatz in Höhe von 1,221 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 bekannt. Der Gewinn betrug 26 Millionen Euro.
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