„Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass heute ein ganz besonderer Tag für unseren Verein ist – und persönlich auch für mich als Präsident von Real Madrid“, sagte Real-Präsident Florentino Pérez: „Sein Name ist bereits Teil der weltweiten Sportgeschichte. Er hat etwas erreicht, was nur sehr wenigen gelingt: eine Legende zu werden, die in allen Teilen der Welt bewundert und respektiert wird.“