Es herrscht große Trauer: Der Unternehmer Mick Flick ist im Alter von 82 Jahren aus dem Leben geschieden.
Gestorben dürfte Flick nach Informationen der „Bild Zeitung“ in einem Krankenhaus in Bayern sein. Wenige Tage zuvor sei er gestürzt und auf den Kopf gefallen, heißt es.
Flicks Name stand für Reichtum, Kunst – und auch ein dunkles Erbe. Geboren in einer der vermögendsten Familien Deutschlands, schuf er sich eine Kunstsammlung von Weltrang. Und liebte hübsche Frauen.
Enkel von NS-Kriegsverbrecher
Doch nicht nur das Schöne begleitete ihn sein Leben lang, sondern auch ein dunkles Kapitel aus der Geschichte seiner Familie. Denn er war Enkel des Industriellen und verurteilten Kriegsverbrechers Friedrich Flick, dessen Konzern während der NS-Zeit zu den bedeutendsten deutschen Rüstungsunternehmen zählte. Zehntausende Zwangsarbeiter mussten dort dienen. Im Rahmen des Nürnberger Flick-Prozesses wurde Friedrich Flick zu sieben Jahren Haft verurteilt, wovon er drei im Gefängnis absaß.
Der „Blutgeld“-Skandal
Auch der Enkel musste für diese Vergangenheit büßen. Als Mick Flick ab 2004 seine millionenschwere Sammlung zeitgenössischer Kunst in Zürich und Berlin öffentlich präsentieren wollte, kam es zu heftigen Diskussionen. Kritiker verwiesen auf den Ursprung des Vermögens, der mitunter in Geschäften der NS-Zeiten zu verorten ist. Dies könne man nicht mit prestigeträchtiger Kunst gesellschaftlich „reinwaschen“, wurde betont. Sogar der Begriff „Blutgeld“ fand Eingang in diese Debatte und wurde zu einem Dauerthema.
Doch Mick Flick beschloss, sich selbst mit der Vergangenheit seiner Familie auseinanderzusetzen. Für deren wissenschaftliche Untersuchung ließ er der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ fünf Millionen Euro zukommen. Damit wurden mitunter Leistungen an ehemalige Zwangsarbeiter organisiert.
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