Der „Blutgeld“-Skandal

Auch der Enkel musste für diese Vergangenheit büßen. Als Mick Flick ab 2004 seine millionenschwere Sammlung zeitgenössischer Kunst in Zürich und Berlin öffentlich präsentieren wollte, kam es zu heftigen Diskussionen. Kritiker verwiesen auf den Ursprung des Vermögens, der mitunter in Geschäften der NS-Zeiten zu verorten ist. Dies könne man nicht mit prestigeträchtiger Kunst gesellschaftlich „reinwaschen“, wurde betont. Sogar der Begriff „Blutgeld“ fand Eingang in diese Debatte und wurde zu einem Dauerthema.