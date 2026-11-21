Horror-Szenen für eine Taxilenkerin kurz vor Weihnachten des Vorjahres unweit des Grazer Flughafens: Ein Fahrgast richtete plötzlich eine Pistole gegen ihren Kopf. Nach einem Handgemenge gelang ihr samt Taxi die Flucht. Der Räuber (30) wurde verurteilt. Und war damit gar nicht einverstanden.
Am 21. Dezember 2025 kurz nach 5.30 Uhr setzte sich ein Mann am Standplatz in der Grazer Landhausgasse in das Taxi der 58-Jährigen. Er gab an, zum Flughafen zu müssen. Die Taxilenkerin folgte seinen Anweisungen und hielt um kurz nach 6 Uhr an einer Bushaltestelle beim Badesee Copacabana im Kalsdorfer Ortsteil Forst an.
Taxilenkerin wehrte sich gegen den Räuber
Plötzlich zückte der Fahrgast eine Pistole und erklärte: „Das ist ein Überfall!“ Die Taxilenkerin versucht zuerst, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Das veranlasste den Täter, das Auto zu verlassen. Doch statt zu flüchten, öffnete er wütend die Fahrertür und versuchte, die Frau aus dem Auto zu zerren. Die resolute Dame wehrte sich nach Leibeskräfte und konnte per Kurzwahl am Handy ihren Ehemann alarmieren.
Letztendlich gelang es ihr sogar, die Autotür zuziehen und mit dem Taxi zu flüchten. Der verhinderte Räuber wurde wenige Tage nach der Tat von Ermittlern des Landeskriminalamtes überführt. Der 30-jährige Afghane konnte eindeutig von seinem Opfer identifiziert werden. Am Landesgericht Graz wurde der Täter zu neun Jahre Haft verurteilt, wogegen er umgehend berief. „Es war ja nur ein Versuch!“, schüttelte er bei der Urteilsverkündung der Schöffen entgeistert den Kopf.
„Ich denke, er hat daraus gelernt“
Jetzt wurde am Oberlandesgericht in Graz seine Berufung verhandelt. Verteidiger Thomas Klein betonte, dass die Höhe der Strafe so gar nicht dem Unrechtsgehalt entspreche, eine Spielzeugpistole verwendet worden sei (die aber nie gefunden wurde), das Opfer die Tat gut weggesteckt hätte und gar keine Beute gemacht wurde. „Und ich denke, dass er daraus gelernt hat.“
Wir erkennen hier keinen Korrekturbedarf. Die Strafe passt so.
OLG-Senatspräsidentin Karin Kohlroser
Der Senat unter dem Vorsitz von Karin Kohlroser gab nach kurzer Beratung der Berufung nicht Folge. „Er hat vier einschlägige Vorstrafen, die Tat wurde unter Gewalt und Drohung begangen und das Opfer war verletzt. Einzig mildern ist, dass es beim Versuch blieb. Wir erkennen hier also keinen Korrekturbedarf. Die Strafe passt so“, begründete die Senatspräsidentin.
Der fassungslose Afghane ließ seiner Entrüstung über die neunjährige Haftstrafe in einer wilden Schimpftirade vor dem Saal freien Lauf. Das Urteil ist jetzt rechtskräftig.
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