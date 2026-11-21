Taxilenkerin wehrte sich gegen den Räuber

Plötzlich zückte der Fahrgast eine Pistole und erklärte: „Das ist ein Überfall!“ Die Taxilenkerin versucht zuerst, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Das veranlasste den Täter, das Auto zu verlassen. Doch statt zu flüchten, öffnete er wütend die Fahrertür und versuchte, die Frau aus dem Auto zu zerren. Die resolute Dame wehrte sich nach Leibeskräfte und konnte per Kurzwahl am Handy ihren Ehemann alarmieren.