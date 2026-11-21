Wie groß der Rummel um die Besetzung schon früher war, erlebte Jane Seymour, die in „Leben und sterben lassen“ (1973), dem Bond-Debüt von Roger Moore, die Kartenlegerin Solitaire spielte. „Es gibt Filme, und dann gibt es Bond-Filme“, sagte sie der dpa: „Sie haben eine riesige Sache daraus gemacht, wen sie als Bond-Girl finden würden. Und ich hatte keine Ahnung von dieser Publicity-Maschinerie.“ Gestreut wurde sogar eine frei erfundene Geschichte, wonach Seymour gern nackt durch hohes Gras laufe. „Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht“, stellte sie klar.