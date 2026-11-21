Wir alle tragen sie in uns: jene Saboteure, die uns das Leben schwer machen, uns austricksen und manchmal gehörig auf die Nerven gehen. In ihrer neuen Werkschau „My little Monsters“ hält uns die südburgenländische Künstlerin Tina Horvath alias „Tinski“ mit viel Humor einen Spiegel vor. Gestern war Vernissage.
Wir kennen sie alle. Diese Menschen mit ihren merkwürdigen Eigenheiten. Diejenigen, die alles besser wissen und zu jedem eine Meinung haben. Diejenigen, die aufgeben, bevor sie überhaupt anfangen. Und auch diejenigen, die aus eieiner Mücke einen Elefanten machen und sich aus Sturheit oder Selbstüberschätzung in Situationen manövrieren, aus denen sie anschließend nur noch mit drei Gläsern Wein oder einer mittelgroßen Lebenskrise herausfinden.
Wir anderen schütteln dann erhaben den Kopf und denken: „Also ich würde das ja ganz anders machen!“ Wir sind schließlich vernünftige, reflektierte und emotional einigermaßen aufgeräumte Menschen. Glauben wir. Dass sich in unserem Inneren eine ganze Horde kleiner Biester eingenistet hat, die gelegentlich die Kontrolle über uns Denken, Fühlen und Handeln übernimmt, erwähnen wir freilich nicht.
Skurrile Gestalten
Ist auch nicht nötig. Das erledigt nun Tina Horvath (46) alias „Tinski“ für uns. In ihrer neuen Ausstellung „My little Monsters“ – zu sehen ab sofort bis 10. Dezember in der Galerie „Dezentrale“ in Strem – hält uns die Künstlerin mit 30 kleinen Wesen den Spiegel hin: „Die Monster sind keine Bösewichte, auch wenn sie ziemlich gruselig und schräg wirken. Sie stehen für innere Widersprüche, Konflikte und Saboteure. Für Selbsttäuschungen, Schutzmechanismen und Unzulänglichkeiten. Kurzum: für unsere Verhaltensweisen, die manchmal wirklich absurd, lästig, peinlich, anstrengend oder sogar vollkommen irrational sein können und dazu beitragen, dass wir die Dinge oft komplizierter machen, als sie sind“, spricht die Südburgenländerin aus Erfahrung.
Der Großteil ihrer Figurenserie aus Tusche- und Aquarellzeichnungen entstand übrigens innerhalb eines einzigen Monats – und das weitgehend unter unerträglichen Zahnschmerzen: „Diese Pein hat meine inneren Quälgeister noch zu mehr Dramen angestiftet!“
Das Monster in sich umarmen
Mit etwas Abstand und einer guten Portion Humor ist es „Tinski“ jedoch gelungen, sich auf ihre persönlichen Eigenheiten einzulassen und sie zu karikieren. Ja, sogar Namen hat sie ihnen gegeben! „Mit meiner Ausstellung will ich daran erinnern, dass Selbsterkenntnis nicht immer ernst und feierlich daherkommen muss. Manchmal reicht ein kleines Monster, das einen aus einem Bild heraus angrinst“, sagt „Tinski“ und leistet damit einen Beitrag zur Friedensarbeit. Denn wer seine inneren Plagegeister und Unruhestifter liebevoll annimmt, schafft es vielleicht auch bei anderen.
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