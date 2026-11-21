Skurrile Gestalten

Ist auch nicht nötig. Das erledigt nun Tina Horvath (46) alias „Tinski“ für uns. In ihrer neuen Ausstellung „My little Monsters“ – zu sehen ab sofort bis 10. Dezember in der Galerie „Dezentrale“ in Strem – hält uns die Künstlerin mit 30 kleinen Wesen den Spiegel hin: „Die Monster sind keine Bösewichte, auch wenn sie ziemlich gruselig und schräg wirken. Sie stehen für innere Widersprüche, Konflikte und Saboteure. Für Selbsttäuschungen, Schutzmechanismen und Unzulänglichkeiten. Kurzum: für unsere Verhaltensweisen, die manchmal wirklich absurd, lästig, peinlich, anstrengend oder sogar vollkommen irrational sein können und dazu beitragen, dass wir die Dinge oft komplizierter machen, als sie sind“, spricht die Südburgenländerin aus Erfahrung.