Das Burgenland stemmt sich gegen den österreichweiten Negativtrend und hofft, damit auch wichtige Impulse für die Bauwirtschaft zu liefern. Aber auch die Menschen und der Jobmarkt sollen davon profitieren.
Die heimische Baubranche steckt seit Jahren in der Krise. Ein Grund dafür ist der Wohnungsneubau. Nach einem jahrelangen Boom brach der Markt 2022 mit dem Anstieg der Zinsen ein. Seither kommt die Branche nicht wirklich vom Fleck, die Konjunktur kommt nicht richtig in Schwung, Aufträge fehlen. Der Wohnungsneubau brach real um 30 Prozent ein. Laut Statistik Austria wurden 2025 österreichweit um 12,3 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt als im Jahr davor.
Plus von mehr als 11 Prozent
Einzig das Burgenland stemmt sich gegen diesen Trend. Als einziges Bundesland schaffte es ein Plus von 11,4 Prozent. Insgesamt entstanden 1971 neue Wohnungen – eine freudige Nachricht für alle, die eine Wohnung suchen, aber auch für die Handwerksbetriebe, die dadurch Aufträge erhalten.
350 Millionen Euro für die Infrastruktur
Ein weiterer wichtiger Impuls für die Branche sind die öffentlichen Bauprojekte. Rund 350 Millionen Euro fließen heuer in die Infrastruktur. Mit zusätzlichen ASFINAG-Mitteln sind es sogar mehr als 500 Millionen Euro. Fast 100 größere Landesprojekte werden umgesetzt oder in Angriff genommen: Vieles betrifft die Bereiche Gesundheit und Pflege, aber auch beispielsweise den Campus Pinkafeld, das Hallenbad in Neusiedl am See und die Elektrifizierung der Mattersburger Bahn zählen dazu.
Investitionen seien gerade in der jetzigen Zeit ein Gebot der Stunde, sind SPÖ-Klubobmann Roland Fürst und SPÖ-Wohnbausprecher Kilian Brandstätter überzeugt. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen würden von den Aufträgen profitieren.
„Investieren, wo es notwendig ist“
In Richtung der ÖVP meint Fürst, dass die „ehemalige Wirtschaftspartei“ ständig Investitionen kritisiere, welche den Menschen, den Betrieben und dem Arbeitsmarkt zugutekämen. „Klar ist: Wir sparen dort, wo es möglich ist, und wir investieren dort, wo es notwendig ist“, so der Klubchef.
Abseits des politischen Geplänkels gibt es im dritten Quartal für die burgenländische Baubranche zumindest einen kleinen Lichtblick. Experten gehen davon aus, dass es mit der gesamten Branche ab kommenden Jahr langsam aufwärts gehen soll. Ob der leichte Aufschwung allerdings auch ausreichen wird, ist noch nicht sicher.
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