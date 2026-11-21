350 Millionen Euro für die Infrastruktur

Ein weiterer wichtiger Impuls für die Branche sind die öffentlichen Bauprojekte. Rund 350 Millionen Euro fließen heuer in die Infrastruktur. Mit zusätzlichen ASFINAG-Mitteln sind es sogar mehr als 500 Millionen Euro. Fast 100 größere Landesprojekte werden umgesetzt oder in Angriff genommen: Vieles betrifft die Bereiche Gesundheit und Pflege, aber auch beispielsweise den Campus Pinkafeld, das Hallenbad in Neusiedl am See und die Elektrifizierung der Mattersburger Bahn zählen dazu.