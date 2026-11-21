Der FC Bayern München hat bei seiner Jahreshauptversammlung beeindruckende Zahlen und einen weiteren Umsatz-Rekord präsentiert. Beim Konzernumsatz nähert sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit 988,2 Millionen Euro der magischen Milliarden-Marke. „Das zeigt: Unsere Stärke hat Substanz“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Der FC Bayern bleibt auch wirtschaftlich Weltklasse.“ Zudem wurde die imposante Marke von 500.000 Mitgliedern geknackt.
Im Vorjahr hatten die Münchner den Umsatz bereits auf 978,3 Millionen Euro gesteigert. Unter dem Strich blieben damals 27,1 Millionen Euro. Diesmal waren es 22,8 Millionen Euro. Dass diesmal weniger verdient wurde, führte Dreesen auf ausgebliebene „Sondereffekte aus der Europameisterschaft und dem Champions-League-Finale“ zurück.
Dreesen blickt auf die vergangene Saison zurück, in der man gemeinsam viele Höhen erlebt habe. Aber das Jahr 2026 habe bisher auch einiges abverlangt. „Andere hätten vielleicht den Rhythmus verloren. Aber nicht wir. Nicht der FC Bayern. Wenn es schwierig wird, ducken wir uns nicht weg. Wir schalten einen Gang höher“, sagte der Vorstandsvorsitzende.
„Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister“
Der Rekordmeister ist weiter der mitgliederstärkste Verein der Welt. „Jetzt ist es amtlich, wie man in Bayern so schön sagt: Der FC Bayern zählt ab sofort 500.000 Mitglieder“, sagte Präsident Herbert Hainer: „Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister.“
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