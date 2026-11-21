Dreesen blickt auf die vergangene Saison zurück, in der man gemeinsam viele Höhen erlebt habe. Aber das Jahr 2026 habe bisher auch einiges abverlangt. „Andere hätten vielleicht den Rhythmus verloren. Aber nicht wir. Nicht der FC Bayern. Wenn es schwierig wird, ducken wir uns nicht weg. Wir schalten einen Gang höher“, sagte der Vorstandsvorsitzende.