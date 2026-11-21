Rassismusdebatte
„Lumumba“: Jetzt auch heißer Streit um Ersatznamen
Die Rassismusdebatte um den „Lumumba“ – ein beliebtes Heißgetränk aus Kakao und Rum – ist in Deutschland neu entflammt. Aktivisten sind auch Abwandlungen des Namens auf Weihnachtsmärkten ein Dorn im Auge.
Zum ersten Mal aufgekommen war die Debatte in Deutschland im Jahr 2023. In der Adventssaison 2025 hatten mehrere Städte und Veranstalter die Bezeichnung bereits entweder verboten oder Standbetreibern nahegelegt, sie nicht mehr zu verwenden. Doch nun sprechen sich Aktivisten auch gegen einen Ersatz durch ähnlich klingende Namen aus.
Lumumba war der erste Premier des unabhängigen Staates Kongo
Hintergrund ist die Benennung nach dem 1961 ermordeten afrikanischen Freiheitskämpfer und ersten Premierminister des unabhängigen Staates Kongo, Patrice Émery Lumumba (1925-1961), die viele als rassistisch ansehen. Nach seiner Ermordung wurde die Leiche mit Schwefelsäure aufgelöst. Auch deshalb betrachten Aktivisten die Benennung eines Heißgetränks nach dem Freiheitskämpfer als äußerst pietätlos.
„Keine harmlose Tradition“
„Ihn als Bezeichnung für ein alkoholisches Getränk zu verwenden, trivialisiert seine historische Bedeutung und reduziert eine Schwarze Persönlichkeit auf eine Konsumware“, kritisiert Tahir Della vom Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das sei keine harmlose Tradition, sondern reproduziere koloniale Kontinuitäten, sagte Della der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).
„Lumamba“, „Lamamba“ oder „Lumi“ als Ersatzlösung?
Auch eine Abwandlung des Namens macht aus Sicht der Initiative nichts besser. „Und sie bestätigt den Unwillen, von diesen rassistischen Bezeichnungen Abstand zu nehmen“, so Della. Einige Standbetreiber auf betroffenen Märkten hatten ihren Kakao mit Rum im vergangenen Jahr zwar nicht mehr als „Lumumba“ verkauft, dafür aber Bezeichnungen mit ähnlichem Klang wie „Lumamba“, „Lamamba“ oder „Lumi“ auf die Schilder über ihren Theken geschrieben.
Eine Gesellschaft, die Vielfalt und Respekt ernst nimmt, muss auch bereit sein, Traditionen zu verändern.
Tahir Della vom Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland
Veranstalter sollen Stände kontrollieren
„Auch wenn keine rassistische Absicht dahinterstehen mag, entbindet das nicht von der Verantwortung, die Wirkung der eigenen Sprache und des eigenen Handelns zu reflektieren“, betonte Della. Man erwarte von Standbetreibern, sich mit der Geschichte und Bedeutung des Namens auseinanderzusetzen und auf diese Bezeichnung zu verzichten. „Wir appellieren an Kommunen und Veranstaltern, diskriminierungskritische Standards für Weihnachtsmärkte zu etablieren und deren Einhaltung sicherzustellen“, so der Aktivist.
Besucher wolle man ermutigen, vermeintlich harmlose Traditionen zu hinterfragen und rassistische Kontinuitäten nicht zu verharmlosen. „Eine Gesellschaft, die Vielfalt und Respekt ernst nimmt, muss auch bereit sein, Traditionen zu verändern“, so Della.
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