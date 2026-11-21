„Lumamba“, „Lamamba“ oder „Lumi“ als Ersatzlösung?

Auch eine Abwandlung des Namens macht aus Sicht der Initiative nichts besser. „Und sie bestätigt den Unwillen, von diesen rassistischen Bezeichnungen Abstand zu nehmen“, so Della. Einige Standbetreiber auf betroffenen Märkten hatten ihren Kakao mit Rum im vergangenen Jahr zwar nicht mehr als „Lumumba“ verkauft, dafür aber Bezeichnungen mit ähnlichem Klang wie „Lumamba“, „Lamamba“ oder „Lumi“ auf die Schilder über ihren Theken geschrieben.