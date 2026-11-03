Todesdrama um zwei beherzte Feuerwehr-Seelen

„Es fühlt sich an, als würde die Zeit stehen bleiben.“ Mit diesen erschütternden Worten beschreiben die Kameraden der FF Buchbach jenen Moment, als sie am Freitagabend die Nachricht vom Tod ihres Kameraden Marc P. erhielten. Der 19-Jährige hatte – wie berichtet – nach einem schweren Unfall auf der B 41 im Spital um sein Leben gekämpft. Vergeblich. Sein treuer Freund David (20) war sofort tot.