Dumping-Maut lockt Lkw-Transit auf den Brenner

Die Geduld entlang der Brennerroute ist am Ende! Seit Jahrzehnten wird der Transitverkehr durch unterschiedliche und teilweise viel zu niedrige Lkw-Mauttarife geradezu auf die Strecke zwischen Rosenheim und Verona gelockt. Die Rechnung dafür zahlen allerdings nicht die Politiker, sondern die Menschen und Betriebe entlang der A 93, A 12, A 13 und A 22. Eine Million zusätzliche Lkw dank der niedrigen Maut – Brenner: 134,48 Euro, Schweiz: 287 Euro – sind die Folgen, kilometerlange Staus, gesundheitliche Belastungen, hohe Kosten für die regionale Wirtschaft und massive Einschränkungen für Anrainer.