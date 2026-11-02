Heftiger Zimmerbrand fordert Feuerwehr

In einem Mehrparteienhaus im Halleiner Neualm ist ein Feuer ausgebrochen, eine der Wohnungen steht im Vollbrand. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Etwa 60 Feuerwehrkräfte sind vor Ort und kämpfen gegen die Flammen mit schwerem Atemschutz, so der Landesfeuerwehrverband Salzburg.