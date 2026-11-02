Salzburg prüft drei Standorte für Austria-Stadion

Auinger hatte in der Vorwoche ein neues Stadion mit 5.000 Plätzen beim Sportzentrum Nord in Liefering nahe der Westautobahn in Aussicht gestellt. Die bestehende Spielstätte im Stadtteil Maxglan hat offiziell 1.566 Plätze, gilt aber weithin als zu klein. Seit der Rückkehr des Vereins in die 2. Liga im Vorjahr waren alle Heimspiele restlos ausverkauft. Außerdem hat der Zweitliga-Fußball in Maxglan ein Ablaufdatum. In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht in den kommenden Jahren eine große Wohnanlage, das Stadion werde laut Stadt spätestens mit Ende der Saison 2030/31 die Anforderungen für den Spielbetrieb in der 2. Liga nicht mehr erfüllen.