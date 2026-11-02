Auto überschlug sich nach Unfall mit Leitplanke

Regelrecht über eine Leitplanke katapultiert wurde Sonntagnacht gegen 23 Uhr ein Kleinwagen im Thalgauer Ortsteil Obervetterbach in Salzburg. Der Fahrer kam von der Straße ab, erfasste den Anfang der Leitplanke mit seinem Auto und überschlug sich mitsamt dem Fahrzeug. Erst an einem Garagentor war Schluss.