Auto überschlug sich nach Unfall mit Leitplanke

Regelrecht über eine Leitplanke katapultiert wurde Sonntagnacht gegen 23 Uhr ein Kleinwagen im Thalgauer Ortsteil Obervetterbach in Salzburg. Der Fahrer kam von der Straße ab, erfasste den Anfang der Leitplanke mit seinem Auto und überschlug sich mitsamt dem Fahrzeug. Erst an einem Garagentor war Schluss.
Beim Unfall wurde das Auto stark beschädigt und auch das Tor der Garage deutlich eingedrückt. Bis die Rettung ebenfalls eintraf, kümmerten sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thalgau um den verletzten Fahrer.
Zudem musste der Verkehr an der Unfallstelle durch die Florianis geregelt werden. Sie stellten auch den Brandschutz sicher und banden ausgelaufene Flüssigkeiten mit einem Ölbindemittel.
Im Anschluss wurde das Auto abgeschleppt. Insgesamt dauerte der Einsatz knapp eine Stunde. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, das Rote Kreuz und ein First Responder vor Ort. Warum es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch unklar.
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