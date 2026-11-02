Schlusslicht steht vor knallharter Herbstanalyse

Der FC Pinzgau hat einen sehr schwierigen Herbst in der neuen Regionalliga Nord hinter sich. Eine Runde vor Ende der ersten Saisonhälfte steht fest, dass die Saalfeldener als Schlusslicht überwintern werden. Auch deshalb braucht es für das Frühjahr Verstärkungen, um das Abstiegsgespenst noch zu vertreiben. „Wir wollen etwas tun“, bestätigte der Sportliche Leiter Tamas Tandari. Neue Spieler zu verpflichten sei im Pinzgau aber alles andere als leicht. „In der Stadt gibt es so viele Klubs. Wer will schon für jedes Training nach Saalfelden fahren“, betonte der Ungar die schwierige Situation, neue Spieler zu holen. Der Markt im Pinzgau sei jedenfalls klein.