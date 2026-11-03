Wahltag am 3. November
Midterms: Alles, was Sie darüber wissen sollten
Nach den Wahlen in Brasilien, Serbien und Israel stehen am 3. November die Midterms in den USA an. Krone+ erklärt, wer zur Wahl steht, welche Themen entscheidend sind und warum Europa vom Ausgang betroffen ist.
Weltweit wird in Demokratien am Sonntag gewählt. Nicht so in den USA. Präsidentschaftswahlen sowie die Midterms werden immer an Dienstagen gewählt. Der Grund? Der US-Kongress hatte den Dienstag im Jahr 1845 einheitlich für die Wahl der Wahlmänner von Präsident und Vizepräsident der damals erst 28 vereinigten Staaten festgelegt. Vor allem deshalb, weil Sonntag der Tag des Herrn sei, Montag optimal als Anreisetag genutzt werden konnte, Donnerstag bereits die Briten ihr Parlament wählten und sich Freitag auf den samstägigen Markt vorbereitet werden musste.
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