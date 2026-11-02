Musiktheater: Die Kraft der Liebe und des Verlusts

Wo verläuft die Grenze zwischen Liebe, Auflösung und Hingabe? Was geschieht, wenn Liebe die Welt aus den Angeln hebt? Mit „Vanishings“ präsentiert das Landestheater Linz einen Musiktheaterabend mit Werken von Leoš Janáček und Thomas Adès – ein berührender Dialog über Hingabe, Verlust und Leidenschaft.