Maori-Sohn schnürte gegen Ex-Profi Triplepack

Am Wochenende hat sich im Kärntner Fußball-Unterhaus wieder einiges getan: Ein Ex-Profi hängt die Schuhe an den Nagel. Eitweg ist nach drei Seuchensaisonen im Aufwind. Die Siegesserie von Viktring wurde in der 2. Klasse D gestoppt. Und ein Ex-Profi läuft mit 51 Jahren in der untersten Spielklasse Kärntens auf – und trifft! Doch ein Maori-Sohn stoppte seine Truppe mit einem „Triplepack“. Weiters wurden zwei Kärntner ins Nationalteam einberufen.
Winterliche Stimmung kam am Wochenende in Thal/Assling auf. Raureif am Platz und auf der Tribüne, die Ersatzspieler wärmten sich mit Decken. Auch die Heimelf heizte einmal mehr den Fans ein. Daheim schlug man in der Unterliga West Rapid Lienz mit 2:0. Weil Coach Markus Hanser ein goldenes Händchen bewies. In Minute 59 brachte er Uros Palibrk. Der Slowene traf vier Minuten später per Elfer zum 1:0. Kurz drauf stellte er den Endstand her (70.). Damit lacht der Gastgeber mit 37 Zählern von der Tabellenspitze.
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