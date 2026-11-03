Maori-Sohn schnürte gegen Ex-Profi Triplepack

Winterliche Stimmung kam am Wochenende in Thal/Assling auf. Raureif am Platz und auf der Tribüne, die Ersatzspieler wärmten sich mit Decken. Auch die Heimelf heizte einmal mehr den Fans ein. Daheim schlug man in der Unterliga West Rapid Lienz mit 2:0. Weil Coach Markus Hanser ein goldenes Händchen bewies. In Minute 59 brachte er Uros Palibrk. Der Slowene traf vier Minuten später per Elfer zum 1:0. Kurz drauf stellte er den Endstand her (70.). Damit lacht der Gastgeber mit 37 Zählern von der Tabellenspitze.