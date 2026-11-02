Salzburger brillierte bei Debüt in New York

Ende September hakte Malter den Berlin Marathon ab, jenen in London bestritt er auch schon. So sammelt er stets neue, wichtige Erfahrungen. „Jeder Marathon hat seine eigenen Anforderungen, so sind hier die vielen steilen Anstiege und Abfahrten einzigartig“, spricht der Heeressportler über das Rennen an der Ostküste der USA. Besonders dieses Charakteristik machte es ihm teilweise schwer. Doch er betonte: „Bis zum nächsten Mal werde ich daran arbeiten, um diese Dinge in Zukunft noch besser machen zu können.“