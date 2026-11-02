Salzburger brillierte bei Debüt in New York

Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter hat seine Premiere beim New-York-Marathon sehr gut gemeistert. Der Gollinger landete schlussendlich auf dem guten sechsten Platz. Die gemachten Erfahrungen will er für die Zukunft nutzen.
Für den New York Marathon war es 2026 die insgesamt 55. Ausgabe. Ein Salzburger debütierte im Big Apple: Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter zeigte bei seiner Premiere bei diesem Marathon-Klassiker auf und holte sich den starken sechsten Platz. „Das freut mich sehr“, berichtete der Gollinger im Anschluss an das Rennen, das sein Freund und Trainingskollege Marcel Hug (Sz) gewinnen konnte.
Ende September hakte Malter den Berlin Marathon ab, jenen in London bestritt er auch schon. So sammelt er stets neue, wichtige Erfahrungen. „Jeder Marathon hat seine eigenen Anforderungen, so sind hier die vielen steilen Anstiege und Abfahrten einzigartig“, spricht der Heeressportler über das Rennen an der Ostküste der USA. Besonders dieses Charakteristik machte es ihm teilweise schwer. Doch er betonte: „Bis zum nächsten Mal werde ich daran arbeiten, um diese Dinge in Zukunft noch besser machen zu können.“
Malter war jedoch nicht der einzige Salzburger Beitrag in New York. Marathon-Veranstalter Markus Langer, Sohn von Hannes, stand erstmals über die 42,195 Kilometer am Start und kam nach 4:06:10 Stunden ins Ziel. Salzburg-Siegerin Eva Wutti setzte sich kein großes Ziel, sondern wollte vor allem die großartige Atmosphäre aufsaugen und ihren Aufenthalt in New York auch genießen. Die Athletin des Salzburger Verein Run Club Austria überquerte nach 2:44:59 Stunden die Ziellinie.
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