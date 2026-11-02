Reichsadler als Biker-Logo: Kroate verurteilt

Am Mittwoch folgen schon die nächste zwei Prozesse wegen des Vorwurfs der Wiederbetätigung – in beiden Fällen müssen je acht Geschworene über die Schuld entscheiden. Ein 20-jähriger Österreicher soll laut Anklage in Chats, Sprachnachrichten und Postings auf diversen Sozialen Medien rassistisch agiert und das White Power-Zeichen öffentlich gezeigt haben. Am selben Tag muss auch ein Ungar (45) erklären, warum er sich einen Reichsadler auf die Brust tätowierte. Auch er soll die NS-Zeit in Postings verherrlicht haben.