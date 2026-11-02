Deutsche Bank senkt Kursziel für Palfinger

Die Experten der Deutschen Bank erklären dazu, dass die Wertminderung in Russland in Höhe von etwa 135 Millionen Euro ein nicht zahlungswirksamer Vorgang sei und keine Auswirkungen auf das Ebit habe. Palfinger habe zudem sein Effizienzprogramm ausgeweitet, um die Inflation auszugleichen und bei gleichzeitigem Geschäftswachstum eine stabile Kostenbasis zu gewährleisten.