Deutsche Bank senkt Kursziel für Palfinger

Die Deutsche Bank hat jetzt das Kursziel für den Kran-Spezialisten Palfinger mit Zentrale in Bergheim gesenkt. Die Kaufempfehlung bleibt aber trotz der Turbulenzen am Weltmarkt weiterhin aufrecht.
Die Analysten von Deutsche Bank haben das Kursziel nach den Neun-Monatszahlen von 41,0 auf 39,0 gesenkt.
Gründe dafür liegen in Russland: Die rechtliche Trennung vom Russland-Geschäft hat Palfinger in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust beschert. Die Wertberichtigung russischer Vermögenswerte und weitere Bewertungseffekte im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Tail-&-Passenger-Lift-Geschäfts drückten das Konzernergebnis auf minus 61,5 Mio. Euro.
Die Experten der Deutschen Bank erklären dazu, dass die Wertminderung in Russland in Höhe von etwa 135 Millionen Euro ein nicht zahlungswirksamer Vorgang sei und keine Auswirkungen auf das Ebit habe. Palfinger habe zudem sein Effizienzprogramm ausgeweitet, um die Inflation auszugleichen und bei gleichzeitigem Geschäftswachstum eine stabile Kostenbasis zu gewährleisten.
Beim Gewinn je Aktie erwartet die Deutsche Bank Research 0,35 Euro für 2026 sowie 1,67 bzw. 2,88 Euro für die beiden Folgejahre. Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die Palfinger-Titel zum Handelsschluss an der Wiener Börse bei 27,80 Euro.
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