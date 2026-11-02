Ruhetage! Nur ein KAC-Crack will weiterspielen

Ein paar freie Tage warten auf die Cracks von KAC und VSV. Ein paar Spieler sind in den Kurzurlaub abgehoben, andere lecken ihre Wunden oder fahren zum Nationalteam. Doch die Kadereinberufung hat für Diskussionen gesorgt. Und: Ein Ex-Liga-Trainer ist bei Turin im Gespräch, die Italiener drängen nach Mailand ebenfalls in die ICE-Liga.