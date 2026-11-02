Frau (49) überschlug sich mehrfach mit Quad: tot

Die Ursache für den schweren Unfall ist unklar – die Frau war am Vormittag alleine mit einem Quad auf der Forststraße unterwegs. Bei der Fahrt bergab kam sie vom Weg ab. In weiterer Folge überschlug sich das Quad mit der 49-Jährigen mehrmals. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Notarzt und Sanitäter versuchten noch alles, um ihr Leben zu retten – vergeblich.