Frau (49) überschlug sich mehrfach mit Quad: tot

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag in Maria Alm (Salzburg) ereignet. Eine dort lebende Frau mit philippinischer Staatsbürgerschaft fuhr mit einem Quad eine Forststraße bergab. Sie verlor die Kontrolle, überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug und erlag später ihren schweren Verletzungen.
Die Ursache für den schweren Unfall ist unklar – die Frau war am Vormittag alleine mit einem Quad auf der Forststraße unterwegs. Bei der Fahrt bergab kam sie vom Weg ab. In weiterer Folge überschlug sich das Quad mit der 49-Jährigen mehrmals. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Notarzt und Sanitäter versuchten noch alles, um ihr Leben zu retten – vergeblich.
Niemand sah den Unfall
Neben Rettung und Polizei war auch die örtliche Feuerwehr am Unfallort und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeuges. Zur genauen Unfallursache wird es noch Ermittlungen geben. Augenzeugen gab es keine, da die 49-Jährige alleine unterwegs war.
Ein Quad ist ein kleines Kraftfahrzeug mit vier Rädern, das meistens als Geländefahrzeug genutzt wird – meistens für Sport- oder Freizeitaktivitäten.
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