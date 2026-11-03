Gräber werden immer öfter das Ziel von Dieben

Rund um Allerheiligen nehmen die Fälle von verschwundenen Blumen und Gestecken stets zu. Täter werden aber kaum erwischt. „Für die Opfer von Diebstählen an Gräbern ist es immer schmerzhaft“, schildert Roman Tamegger, Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens in Linz.