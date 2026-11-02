Lungauer Feuerwehren zu Kellerbrand gerufen

Brandalarm im Marktkern von Tamsweg: Der Keller eines Wohnblocks in der Nähe der Bezirkshauptmannschaft stand Montagnachmittag in Vollbrand. „Wir haben es mit massiver Rauchentwicklung zu tun“, informiert die Feuerwehr. Mehrere Personen konnten über das bereits verrauchte Stiegenhaus noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.