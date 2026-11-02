Brand in Wintergarten: Frau und Hund gerettet

Um 14.44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand im Pucher Ortsteil Urstein alarmiert. Konkret ging es um den Wintergarten des Hauses. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl über. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Puch und Oberalm sowie die Löschzüge St. Jakob und Wiestal.