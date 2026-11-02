Das ist Salzburgs Nordliga-Team der Hinrunde!

Ein Tormann, vier Spieler für die Defensive und das Mittelfeld, zwei Stürmer – diese elf Kicker stehen im „Krone“-Team der Nordliga-Hinrunde. Wals-Grünau drückte dem fiktiven Team als bestes Salzburger Team den Stempel auf.
Halbzeit in der Regionalliga Nord! Nach 14 Runden blickt die „Krone“ zurück und wählte eine Elf der Hinrunde aus Salzburger Sicht.
Tor: Im Kasten fiel die Wahl auf Alexander Hillebrand von Hallein. An ihm liegt es nicht, dass der Aufsteiger im untersten Tabellenfünftel liegt. „Der beste Tormann im Salzburger Unterhaus, das ist für mich alternativlos“, streut Trainer Christoph Lessacher dem Kooperationsspieler von Liefering Rosen.
Verteidigung: „Er gibt immer 140 Prozent“, sagt Seekirchens Trainer Tomislav Jonjic über Kapitän Felix Eliasch. Thomas Pertl trägt bei Wals-Grünau ebenfalls die Binde, geht als Leader beim besten Salzburger Nordligisten voran. Selbiges gilt für Ex-Austrianer Mathias Theiner, der bei Grödigs Verteidigung als Abwehrchef fungiert. In Kuchl füllt Jekabs Laguns diese Rolle aus. Die Tennengauer freuten sich, den Letten von Chaos-Klub BSK 1933 nach Kuchl lotsen zu können. Einen gestandenen Defensivspieler wie Laguns hatte Trainer Thomas Hofer nach einigen Abgängen gebraucht.
Mittelfeld: Wo wäre der FC Pinzgau ohne Philipp Zehentmayr? Die Saalfeldener wären zwar weiterhin Letzter, stünden aber noch schlechter da. Der 28-Jährige lässt als zentraler Mittelfeldspieler mit acht Toren alle anderen Salzburger Kicker in der Nordliga alt aussehen. Brillieren konnte bislang auch Lucas Wildmann, der von Coach Bernhard Huber-Rieder zuletzt als „Unterschiedsspieler“ bezeichnet wurde und bald erstmals im Amateur-Nationalteam kickt. Mit Valdrin Kadrija überzeugte ein weiterer Mittelfeldspieler seines Teams. Das Quartett komplettiert mit Alexander Schwaighofer ein Grödiger. Wie einst bei Austria Salzburg ist er weiterhin einer der besten Drittliga-Kicker.
Sturm: Christian Schnöll ist mit sieben „Buden“ Grünaus bester Torschütze. In seiner zweiten Ära blüht er bei seinem Herzensverein auf und hat großen Anteil am Top-Herbst. Sein Partner im Sturm der fiktiven „Krone“-Elf ist St. Johanns Bercel Uzunov. Der 19-Jährige ist mit ebenfalls sieben Toren der treffsicherste Teenager der ganzen Liga.
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