Das ist Salzburgs Nordliga-Team der Hinrunde!

Mittelfeld: Wo wäre der FC Pinzgau ohne Philipp Zehentmayr? Die Saalfeldener wären zwar weiterhin Letzter, stünden aber noch schlechter da. Der 28-Jährige lässt als zentraler Mittelfeldspieler mit acht Toren alle anderen Salzburger Kicker in der Nordliga alt aussehen. Brillieren konnte bislang auch Lucas Wildmann, der von Coach Bernhard Huber-Rieder zuletzt als „Unterschiedsspieler“ bezeichnet wurde und bald erstmals im Amateur-Nationalteam kickt. Mit Valdrin Kadrija überzeugte ein weiterer Mittelfeldspieler seines Teams. Das Quartett komplettiert mit Alexander Schwaighofer ein Grödiger. Wie einst bei Austria Salzburg ist er weiterhin einer der besten Drittliga-Kicker.