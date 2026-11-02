Fünf berauschte Jugendliche auf Autobahn gestoppt

Unter anderem fanden die Grenzpolizisten eine geringe Menge Kokain beim Fahrer, das er vor dem Losfahren auch genommen hatte. Der Beifahrer hatte Ketamin und eine Haschischpaste bei sich. Beide wurden wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt. Den Fahrer erwartet zudem eine Strafe wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.