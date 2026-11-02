Fünf berauschte Jugendliche auf Autobahn gestoppt

Direkt von einer Techno-Veranstaltung in eine Polizeikontrolle: Das passierte fünf Jugendlichen am Sonntagmorgen unweit der Salzburger Grenze auf der bayrischen Autobahn. Alle fünf Pkw-Insassen im Alter von 17 bis 19 Jahren, die unweit der Anschlussstelle Anger gestoppt wurden, standen unter Drogeneinfluss.
Bei der Kontrolle der Jugendlichen aus Österreich stellte die Polizei auf der A8 gleich verschiedene illegale Drogen sicher. Den Fahrer schickte sie zur Blutabnahme. Augenscheinlich hatten aber alle fünf kontrollierten Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren Drogen konsumiert.
Unter anderem fanden die Grenzpolizisten eine geringe Menge Kokain beim Fahrer, das er vor dem Losfahren auch genommen hatte. Der Beifahrer hatte Ketamin und eine Haschischpaste bei sich. Beide wurden wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt. Den Fahrer erwartet zudem eine Strafe wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.
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