Vater missbraucht Kind: „Es hat ihm gut getan!“

Zwei Kärntner sitzen wegen schwerer Sexualverbrechen vor Gericht: Da ist zunächst ein Vater, der sich an seiner eigenen kleinen Tochter vergriffen hat. Und dann ein junger Seriengauner, der eine 15-Jährige vergewaltigt haben soll. Was beide anfangs eint: Das Gefühl, nichts falsch gemacht zu haben.