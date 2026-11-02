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Vater missbraucht Kind: „Es hat ihm gut getan!“

Kärnten
02.11.2026 18:00
Ein junges Mädchen wurde Opfer seines eigenen Vaters. Dieser leugnet auch gar nicht, verharmlost ...
Ein junges Mädchen wurde Opfer seines eigenen Vaters. Dieser leugnet auch gar nicht, verharmlost das Verbrechen allerdings. (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Zwei Kärntner sitzen wegen schwerer Sexualverbrechen vor Gericht: Da ist zunächst ein Vater, der sich an seiner eigenen kleinen Tochter vergriffen hat. Und dann ein junger Seriengauner, der eine 15-Jährige vergewaltigt haben soll. Was beide anfangs eint: Das Gefühl, nichts falsch gemacht zu haben.

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Schwerer sexueller Missbrauch und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses – es geht um bis zu zehn Jahre Haft für den Vater. Ganz sieht der 64-Jährige offenbar nicht ein, warum er am Allerseelentag vor Richter Gernot Kugi am Klagenfurter Landesgericht auf der Anklagebank sitzt.

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