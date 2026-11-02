310.000 Euro Beute war für die Räuber unbrauchbar

Raub-Komplize noch flüchtig

Sein Raub-Komplize wird nach wie vor gesucht. Die erbeuteten 310.000 Euro waren zudem unbrauchbar, wie die „Krone“ in den Folgetagen berichtete. Eine Farbkapsel aus einem sogenannten Alarmpaket färbte die Scheine rot. Auch die Flucht gestaltete sich spektakulär: „Trotz Stauchaos“ aufgrund einer Baustelle in der Schwarzstraße, wie es damals hieß, konnte das Duo rasch entkommen.